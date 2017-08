Vizion Plus, sjell mijëra surpriza për të gjithë adhuruesit e serialeve televizive. Prej disa muajsh, në ekranin e Vizion Plus Elçin Sangu (Defne) dhe Baris Arduç (Omer) na kanë mbërthyer pas ekranit, me komedinë – romantike ‘Dashuri me Qira’.

Por duke nisur 4 shtatori, dashuritë do ia lënë vendin njëra – tjetrës. Me nisjen e serialit “Dashuri e Pafund”, seriali turk ‘Dashuri me Qira’, do të transmetohet nga e hëna në të premten, në orën 17.00 – 18.00.

Dy aktorët më të përfolur në Turqi momentalisht Burak Ozçivit dhe Neslihan Atagül Doğulu, do të na sjellin në ekranin e Vizion Plus, nga data 4 shtator në orën 19.45, dy realitete të ndryshme të Turqisë, që do të kryqëzohen, falë dashurisë ne serialin “Dashuri e Pafund”.

Kemali (Burak Ozçivit) është një nga tre fëmijët e një familjeje të shtresës së mesme që jeton një lagje të Turqisë. Ai kurrsesi nuk beson se mrekullitë ekzistojnë sepse jeta për të ka qënë tejet e vështirë. Por bota e tij përmbyset kur Nihani (Neslihan Atagül Doğulu) bëhet pjesë e jetës së tij. Nihani është një vajzë që vjen nga pjesa e pasur e lagjes, një vajzë që nuk jeton realitetin.

Ky serial na mëson sesi dashuria mund të na hapë një plagë të madhe dhe nëse kjo plagë nuk shërohet, atëherë mund të shndërrohet në një dashuri të pafund.

Por surprizat nuk mbarojnë me kaq! Pasi sezoni I serialeve në Vizion Plus premton të tjera super produksione, të cilat do të vijnë së shpejti

Bëhet fjalë për serialin “Ylli Polar” dhe “Krahët e Dashurisë”.

Ylli Polar rrëfen historinë e Seitit (Sükrü Özyildiz ) dhe Zyhresë (Selin Şekerci), të cilët luftojnë për të larguar pengesat që gjenden para dashurisë së tyre. Vetëm se dashuria e tyre djeg, shkatërron e kthen në hi çdo vend e çdo gjë që prek.

Ndërsa Yjet e serialit“Krahët e Dashurisë”, Seda Bakan dhe Kadir Doullu, do të na rrëfejnë një histori të mrekullueshme arratie, të mbushur plot aksion e emocion.