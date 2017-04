Mediat ruse kane publikuar foton e një personi qe rezulton te jete i dyshuari kryesor për shpërthimin ne metronë e Shën Peterburgut, ku mbeten te vrare 11 persona dhe u plagosen dhjetëra te tjerë. Fotot e fiksuara nga kamerat e sigurisë tregojnë te dyshuarin duke hyre ne metro 20 minuta përpara shpërthimit ne stacionin e Institutit te Teknologjisë. Sipas mediave, policia është vene ne ndjekje te tij dhe te nje te dyshuari tjetër, per shpërthimin e etiketuar si nje ngjarje terroriste nga autoritetet. Presidenti Putin ka kërkuar zbardhjen e menjëhershme te ngjarjes, ndërsa kryeministri Medvedev foli per nje sulm te mirëfillte terrorist, qe synonte te krijonte panik te njerëzit. Metroja e Shën Petersburgut llogaritet ne vend te 19-te ne bote persa i përket popullimit dhe nuk ishte bere me pare shënjestër e sulmeve te tilla terroriste.