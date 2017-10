Ministria e energjetikes ne Shqipëri dhe ajo ne Kosove, do te sinkronizojnë veprimet me qellim vënien ne pune te linjës se interkonjeksionit mes dy vendeve. Damian Gjiknuri priti ne Tiranë homologun nga Prishtina Valdrin Lluka, me te cilin diskutoi mbi tregun energjetik.

Shqipëria po lobon ne qarqet europiane per zgjidhjen e këtij ngërçi te krijuar nga Serbia, me qellim vënien ne pune te linjës 400 kilowolt mes Shqipërisë dhe Kosovës. Bashkimi Europian ka financuar ndërtimin e saj, por Serbia vijon te jete nje pengese serioze, pasi ndërtimi i kesaj linje do reduktonte varësinë e Kosovës per energji nga Beograd.

Ministri kosovar kërkoi qe ne rast te krijimit te bursës se energjisë shqiptare, Kosova dëshiron te jete pjese e saj. Takimi mes dy delegacioneve i paraprin mbledhjes se qeverise mes dy vendeve.