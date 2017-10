Përfaqësitë diplomatike te Shqipërisë dhe Kosovës ne Milano do te punojnë dhe shërbejnë ne te njëjtën godine. Kjo është ndërtesa e re e Konsullatës Shqiptare ne qytetin italian.

Fotoja është publikuar nga kryeministri Edi Rama, i cili lajmëroi hapjen e konsullatës se përbashkët te Shqipërisë dhe Kosovës.

Kryeministri citon se te tjera stacione dinjitoze do te hapen per shërbime konsullore per shqiptaret ne mbare boten.