Kombëtarja shqiptare U-21 e ka nisur me një barazim pa gola ndaj Estonisë rrugëtimin e saj në kualifikueset e kampionatit europian të kësaj grupmoshe. Edhe pse trajneri Bushi kishte mjaft mungesa ne formacionin titullar, Shqipëria dominoi në lojën e saj, duke krijuar raste para portës kundërshtare. Planet e Bushit për minutat e fundit të ndeshjes u prishën në momentin kur u aktivizua Agim Zeka. Talenti që luan në Francë, u ndëshkua me karton të kuq vetëm 3 minuta pasi hyri në fushën e lojës, pasi shkeli një kundërshtar ne minutën e 67, duke lënë ekipin me 10 lojtarë.