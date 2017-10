Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë dhënë alarmin për një sulm të madh terrorist që mund të godasë vendin. Militantët e ISIS dhe grupe të tjera terroriste dyshohet se po planifikojnë një 11 shtatorit të dytë me rrëzimin e kullave binjake.

Elaine Duke, Sekretare e Sigurisë së Kombit në qeverinë e Donald Trump, tha se xhihadistët po përdornin sulme me thika dhe me makina që përplasin turmat e njerëzve për t’i mbajtur anëtarët e tyre të angazhuar dhe financat në rritje teksa po komplotojnë një tjetër shpërthim të fuqishëm të ngjashëm me tragjedinë e shtatorit të vitit 2001.

Duke folur nga ambasada amerikane në Londër, ajo tha se ekstremistët po planifikojnë të rrëzojnë avionë për të shkaktuar dëme të mëdha në njerëz. Duke tha se ISIS prej kohësh po fokusohet në shkaktimin e një dëmi me përmasa shumë të mëdha..

“Organizatat terroriste, ISIS apo të tjera, duan një shpërthim të madh si ai i 11 shtatorit të vitit 2001. Duan të rrëzojnë një avion, dhe inteligjenca është e sigurt për këtë”- tha Shefja e sigurisë, që i ka shërbyer tre Presidentëve të SHBA-së.