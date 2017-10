Kim Kardashian West deklaron zyrtarisht se do të krijojë një aromë të re. N.q.s Kthehemi në shtator, Kim i ngacmonte ndjekësit e saj me një post me orkide dhe bënte tagg një llogari të re në Instagram @kkwfragrance. Sot, ajo zbuloi imazhet e para zyrtare të fushatës për parfumin e ri, si dhe një datë nisjeje.