Lënia jashtë qeverisë e ish Ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, e bën grupin parlamentar të Partisë Socialiste edhe më të fortë.

Ky ka qenë qëndrimi i kryeministrit Edi Rama në Llogora përballë gazetarëve. Rama theksoi se me Tahirin jashtë edhe presioni pozitiv mbi ministrat e tjerë në kabinet do të jetë më i madh.

Kjo nuk është si puna e skuadrës kombëtare të futbollit, që qeveria është seleksion i atyre që do të hyjnë në fushë dhe të tjerët janë në stol. Kemi nevojë të kemi edhe partinë edhe grupin të fortë. Nëse një pjesë e madhe e kapaciteteve do të ishin ministra do të kishim probleme me grupin, qeveria ka nevojë për një grup të fortë në parlament dhe të mbahet në presion nga deputetët”,- u shpreh Rama.