Nga Vau i Dejës, kryeministri Edi Rama ka sqaruar se vota per Partine Socialiste është nje vote per te hapur dy porta, ate te vetingut dhe te nje administrate moderne. Per procesin e vetingut lideri i maxhorances theksoi se Partia Socialiste e ka treguar tashme se është e vetmja force e vendosur per skanimin e gjyqtareve e prokuroreve.

“Gjykata nuk do t’ia dije a je i majte a i djathte, por vetëm sa leke ke dhe kjo është vuajtja e njerëzve te zakonshëm jo e politikaneve. Politikanet ia kane dale te ndajnë njerëzit ne te majte e te djathte, ndërkohe qe kane bashkëjetuar me gjyqtaret te cilet kurrë nuk kane dënuar nje politikan, se ata janë zgjedhja e politikaneve.”

Ndërsa ne lidhje me administratën, Rama ka theksuar se PS ka nevoje per 71 mandate ne mënyre qe t’i shpëtoje presioneve qe vijnë nga parti qe nuk mbajnë asnje përgjegjësi.

Por Rama ka kërkuar edhe votën e demokrateve.

Kryeministri Edi Rama ka theksuar se ne 25 qershor vendosin qytetaret me vote per Shqipërinë qe duan ne 4 vitet e ardhshme.