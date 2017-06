Kreu i PS-se dhe kryeministri ne detyre Edi Rama e ka cilesuar shokuese qendrimin dhe intervisten e Presidentit te zgjedhur Ilir Meta per televizionin grek “Star”.

Rama tha se eshte e paimagjinueshme qe “nje President shqiptar te shaje kryeministrin e vendit si te ishte ekstremist fqinj”.

Nje dite me pare Presidenti i zgjedhur vendit, Ilir Meta, gjatë një interviste për televizionin grek “Star”, ka folur për marrëdhëniet e qeverisë “Rama” me shtetin fqinj, duke theksuar se kryemininistri Rama ka marrëdhënie të këqija me të gjithë, dhe jo vetëm me Greqinë.

Ja komenti i plotë i Rames në Facebook: