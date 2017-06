Pavarësisht ndjesës së kërkuar nga kryeministri Rama për thirrjet e bëra në Berat për përfshirjen e policisë në zgjedhje pas punës, kjo nuk e ka ndalur Ilir Metën të lëshojë akuza te forta. Kreu i parlamentit i quajti papërgjegjshmëri deklaratat, ndërsa sulmoi edhe drejtorin e përgjithshëm te Policisë se Shtetit.

I pyetur nga gazetaret nëse i frikësohet shkarkimit, Meta u shpreh se është Rilindja ajo qe do te shkarkohet.

Meta tha se përshëndet veprimin e ministrit te brendshëm, ndërsa garantoi se do te komunikoje me te gjithë drejtuesit e policisë qe te rijnë larg zgjedhjeve. Sipas kryeparlamentarit drejtori i përgjithshëm Haki Cako nuk po zbaton ligjin, pasi segmente te caktuara të policisë po mbajnë lidhje me bandat dhe krimin në dëm të zgjedhjeve të lira.