Partia Demokratike akuzon strukturat shtetërore se me mosveprimin e tyre, favorizuan vrasjen e gjyqtares Fildes Hafizi nga ish-bashkëshorti i saj.

Selia blu deklaron se nëse krimineli nuk do te ishte liruar dhe nëse policia do t’i kishte dhëne mbrojtjen e nevojshme gjyqtares, ajo sot do te jetonte. Sipas PD-se Edi Rama duhet te japë llogari, pasi ka ofruar çdo vit amnisti masive ku kane përfituar liri dhe ulje dënimi vrasësit. Policia nuk i ofroi mbrojtje gjyqtares kur ajo e kërkoi me shume se nje here dhe drejtori i përgjithshëm Çako dhe ai i krimeve Çipa, ishin takuar personalisht me Fildes Hafizin thuhet ne reagimin e selisë blu.

Nga ana tjetër, Partia Demokratike ben me dije se me fillimin e legjislaturës se re do te propozoje nje ligj, i cili ndalon uljen e dënimit per vrasjet, si dhe do te kërkohet ashpërsimi i dënimeve ndaj atyre qe ushtrojnë dhune ne familje.