Partia demokratike ka deklaruar se sasia prej 863 mije eurosh qe iu gjeten ne makine 25 vjecarit Orest Sota i përkasin ish Ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Nënkryetari i grupit parlamentar te PD-së Enkelejd Alibeaj sqaroi se deklaratat e 25 vjecarit se 863 mijë euro i duheshin për të blerë hekur tek “Kurum” janë te pavërteta pasi kjo kompani nuk pranon para kesh, e në veçanti jo për sasi me te cilat mund te bliheshin 70 kamionë të mëdhenj me hekur.

Të gjitha rrethanat tregojnë se këto para i përkasin të njëjtin person që i përkasin edhe patentat e lundrimit. Janë të Saimir Tahirit. 863 mijë eurot dhe patentat e lundrimit, janë pikërisht provat që kërkon drejtësia që faktojnë impilikimin në trafik droge të Sajmir Tahirit.

Sipas Alibeajt kryeministri Rama i fshehu te dhënat e ndalimit te Orest Sotes për te mbuluar ish-Ministrin e Brendshëm ashtu siç e mbrojti edhe nga arrestimi.

Tani një prej provave, 863 mijë euro dhe dy patentat e lundrimit për tonazh 20 dhe 100 ton, të nxjerra nga banesa e Saimir Tahirit, sipas skemes për ti larguar e siguruar në vende të ndryshme, u kap. Janë 863 mijë euro të Saimir Tahirit, përfitim nga trafiku i drogës dhe dy patenta lundrimi, provë e posedimit të skafeve të përdorur sic ka ndodhur dhe me makinën e famshme nga Habilajt, cka Tahiri e ka mohuar publikisht. Provat janë aty. Prokuroria duhet të veprojë menjëherë.

Me herët lideri i opozitës Lulzim Basha ne një postim ne rrjetet sociale theksoi se shuma prej 800 mijë eurosh është e Saimir Tahirit, ashtu si dy patentat për drejtim mjetesh lundrimi të tonazhit 20 deri 100 ton. Sipas Bashes njëri prej këtyre mjeteve lundruese u zhvendos nga porti i Durrësit me 19 tetor, dy ditë pasi dolën përgjimet e Habilajve, duke bere përgjegjës kryeministrin Rama dhe ministrin Xhafa per fshehjen e informacionit.