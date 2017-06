Socialistët festuan 26 vjetorin e krijimit të kësaj force politike.

“Më të mirë se në s’ka”, tha Rama në fjalimin e shkurtër përpara të pranishmëve, ku ra në sy prezenca e kandidatit për deputet të partisë demokratike Halim Kosova.

Urimin për 26 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste e beri dhe ish-kreu i saj Fatos Nano. Ne një mesazh dërguar Rames e kreut të grupit parlamentar Ruci, ish-kryetari i Partisë Socialiste shprehet se PS do te fitoje ne zgjedhjet e 25 qershorit. Jam i bindur se fitorja do te garantoje rilindjen e pakthyeshme te Shqipërisë europiane, pa deformimet e pseudoaleancave te deridjeshme. Ky është destinacioni ynë i përbashkët, prandaj kam shume besim se çdo shqiptar do te vendose qe ne kete udhëkryq historik, timonin e qeverisjes se këtij vendi ta besojnë ne duart tona.