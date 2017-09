Sarah Jessica Parker, ka pohuar se nuk do të ketë më seri në vijim të serialit “Sex and the City” dhe për këtë fakt aktorja ka pohuar se ndihet e zhgënjyer.

“Ka mbaruar. Nuk do të ketë xhirime. Nuk është vetëm zhgënjyese që nuk do të arrijmë të tregojmë historitë tona, por më shumë për audiencën që ka qenë kaq e zëshme në dëshirën e një filmi tjetër”, tha Parker.

Kim Catrall duket se është “molla e sherrit” për të gjithë këtë situatë dhe këtë vendim. Kim ka kërkuar që shtëpia e produksionit të bëjë financimin e projekteve të tjera, në të cilat tashmë ka nisur të punojë.

“Ëarner Bros” nuk deshi t’iu përgjigjej dhe i gjithë projekti është vendosur në pritje dhe ndoshta është shtyrë përgjithmonë.

Aktoret Sarah Jesscia Parker, Kim Catrall, Kristin Davis dhe Cynthia Nixonin do t’i shohim të ndara në projekte të tjera filmike.