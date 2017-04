Ai jo vetëm është një nga reperat më të mirë shqiptar, por duket se po na tregon dhe një anë tjetër të karakterit të tij. Një baba shëmbullor si 2po2, nuk është se shohim ccdo ditë, në radhët e repistave. Reperi duket se po e shijon në maksimum familjen e tij këtë periudhe.

Se fundi ai ka publikuar disa foto më djalin e tij të madh, i cili duket se eshte bere nje shok për 2po2. Kohët e fundit, reperi nga Kosova, ka postuar shpesh foto me familjen e tij, gjë që tregon se sa i përkushtuar është ai ndaj saj. Kur pak ditë më parë i uronte ditëlindjen djalit të rij, Erionit, së fundi nxjerr sërish foto me trashëgimtarin e tij. Në postimin e fotos me djalin e madh, reperi shkruan: Në mëhallën tem”