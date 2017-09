Mesa duket projekti i rradhës, e ka rikthyer aktorin Nik Xhelilaj në shtëpi.

Në profilin e tij në Instagram, aktori tregon se do të bashkëpunojë me regjisorët shqiptar Dritan Huqi e Gjergj Xhuvani, si dhe me bashkëshorten e këtij të fundit, aktoren Luiza Xhuvani.

Edhe përse ka fituar famë, jashtë kufijve të Shqipërisë, Nik nuk i refuzon projektet shqiptare.

Aktori nisi karrierën e tij në Turqi, ku edhe realizoi disa projekte kinematografike për ta vazhduar më pas në Gjermani.