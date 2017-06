Ish-kryetari i Partisë Socialiste i ka dërguar nje mesazh urimi pasardhësit te tij. Uroj nëpërmjet jush te gjithë socialistet e familjes tone ne këtë 26 vjetor te themelimit te partisë, shkruan Nano ne mesazhin i cili është bere publik edhe nga vete Edi Rama ne profilin e tij ne facebook. Ish-kryeministri shprehet se PS do te fitoje ne zgjedhjet e 25 qershorit. Jam i bindur se fitorja do te garantoje rilindjen e pakthyeshme te Shqipërisë Europiane, pa deformimet e pseudoaleancave te deridjeshme. Ky është destinacioni ynë i përbashkët, prandaj kam shume besim se çdo shqiptar do te vendose qe ne këtë udhëkryq historik, timonin e qeverisjes se këtij vendi ta besojnë ne duart tona.