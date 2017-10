Loja e mire nuk i mjaftoi Liverpulit qe te fitonte ndeshjen me te forte te javës se 8 ne kampionatit anglez kundër Manchester United. Të dyja ekipet u ndanë në barazim 0 me 0 në Anfilld Roud, pikë e cila kënaq sigurisht Murinjon por jo Jurgen Klop. Vendasit qarkulluan më shumë topin, ishin më agresive dhe me kërkues drejt golit, por finalizimi i saktë mungoi në disa raste pa mohuar edhe disa 2-3 reagime te shkëlqyera të portierit De Gea.

Nga ana tjetër, Murinjo si gjithnjë strateg në vendosjen taktike të skuadrës ia doli që me lojën mbrojtëse të dilte i pamposhtur, ndërsa rastet më shënim miqtë i patën me pikatore. Sidoqoftë ndalesa në Anfilld, bëri që Man United te humbasë kreun pasi tani aty ndodhet Manchester City me 22 pikë, 2 më shumë sesa rivalet e të njëjtit qytet.

“Qytetaret” dhuruan spektakël në fushën e tyre ndaj Stoke City duke fituar 7 me 2. Paraqitje brilante teksa momenti i vetëm kur e lejuan kundërshtarin të futej ne loje ishte starti i pjesës së dytë kur falë golit të miqve, ndeshja shkoi në shifrat 3 me 2, por ishte thjesht një iluzion pasi shpejt ekipi i Guardioles e ktheu sfidën ne feste. Golat u shënuan nga Gabriel Jesus dy herë, si dhe Sterling, David Silva, Sane, Fernandinjo dhe Bernando Silva. Menjëherë pas dy ekipeve të Manchesterit, renditet Totennham që fitoi në fushën e vet 1 me 0 ndaj Bournemouth që në startin e pjesës së dytë me gol të Eriksen.

“Spursat kanë tashmë 17 pikë. Hap fals ndërkohe për kampionet ne fuqi të Chelsea, të cilët ishin edhe befasia e kësaj jave. Blutë e Londrës u mundën 2 me 1 në fushën e Kristal Palas, duke iu larguar më 9 pikë tani vendit të parë. Autogoli i Azpilikuetes ia bëri të vështirë që në fillim sfidën skuadrës së Kontes e cila pavarësisht se gjeti forca të barazojë me Bakajoko, pësoi golin e disfatës në fund të pjesës së parë nga Zaha, duke mos mundur dot më të barazojë.