Ζëvendësministri Grek i Mbrojtes së Qytetarit Nikos Toskas në një intervistë në mbrëmjen e të mërkurës në radion Real FM ndër të tjera foli dhe për çështjen e drogës e cila duket se eshte kthyer ne nje shqetesim serioz per vendin fqinj.

“Problemi më I madh i drogës quhet Shqipëri. Gjashtë muajt e fundit , kemi kapur rreth 10 tonë kanabis I cili vinte nga kufiri me Shqipërinë. Kjo është një gjendje e papranueshme për një vend sovran, për një vend I cili dëshron të quhet vend serioz tëketë këtë kultivim të madh të narkotikëve”, – eshte shprehur ministri grek.

Greqia nuk eshte i vetim vend qe eshte perballur me nje fenomen te tille. Me heret kryeprokurori italian ka shprehur nje shqetesim te tille per tonelatat me droge qe kane mberritur ne itali permes detit.