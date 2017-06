Milani ka bërë goditjen e tretë në merkato. Mëngjesin e së mërkurës në klubin kuqezi u paraqit mbrojtësi i majtë i kombëtares zicerane, Ricardo Rodriges i cili u ble për 15 milion euro plus 3 milion të tjera bonus nga Wolfsburgu.

24 vjeçari me origjinë nga Kili, por që luan për Zvicrën, është një lojtar shumë u fortë fizikisht, i shpejtë dhe një lojtar që ka një krosim shumë të mirë.

Ai mund të luajë edhe në qendër ndërsa pikë e fortë e tij është edhe fakti që shënon shumë nga goditjet e dënimit.

Në fjalën e tij të para si lojtar i ri i Milanit, Rodrigez tha se kishte ardhur në një klub të madh i cili me lëvizjet që po bën në mekato do kthehej menjëhere në nivele të larta.

Rodrigez ishte obejktiv dëshirash i shumë klubeve të mëdha europiane, por administratori i Milanit, Fasone, udhëtoi vetë në Gjermani për të bindur lojtarin.

Mbrojtësi i majtë bëhet kështu goditja e tretë e rëndësishme pronarëve kinez të klubit pasi ishte marrë Frenk Kessie për 28 milion euro nga Atalanta dhe Musakio nga Villareal për 18 milion euro.

Tani në radhë për t’u transferuar ëhtë kapiteni i Lacios, Lukas Biglia i cili ka rënë dakort për të nënmshkruar për tre sezone me fitim 3 milion euro në sezon, ndërsa Lazios do t’i shkojnë rreth 22 milion euro.

Më pas një tjetër objektiv do të jetë mbrojtësi i majtë i Atalantes, Conti, për të përfunduar tek një sulmues i nivelit të lartë ku këmbëngulja më e madhe do të jetë për talentin e Torinos Belotti, pas pistes Moratta që tani është thuajse zero.