Kreu i Kuvendit Ilir Meta në deklaratën e tij pas mbledhjes së Kryesisë së LSI ka qënë i qartë vetëm në një pikë atë që ajo nuk do të bëhet pjesë e një farse zgjedhore ku këto të fundit realizohen pa pjesëmarrjen e opozitës, ndërsa sa përket koalicioni me PS Meta tha se është i hapur.

Pjesë nga deklarata e Metës

Realizim të plotë dhe transparent të procesit të dekriminalizmit. Zbatimi i reformës zgjedhore, kusht ende i papërmbushur. Duke vlerësuar sa më lart, LSI për këtë qëllim vendosë të vërë në dispozicion të zgjidhjes politike në vend, të gjitha mandatet e deputetëve, ministrave dhe posteve të saj.

LSI është e hapur të afirmojë për zgjedhjet e ardhshme koalicionin me PS-në. Por, nëse lidershipi i PS nuk do tregojë përgjegjshmëri për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe garantimin e kushteve LSI nuk mund të jetë pjesë e një koalicioni të tillë dhe as një farse elektorale të mundshme. LSI ka qene ë qartë se mes të djathtës dhe së majtës zgjedh të majtën. Midis farsës elektorale dhe demokracisë, zgjedh demokracinë. Mes kaosit dhe stabilitetin, zgjedh stabilitetin.

Besojmë dhe shpresojmë në angazhimin e gjithë aktorëve të tjerë, në veçanti të kryeministrit Rama dhe kryetarit të opozitës, Basha për të gjetur një zgjidhje që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve demokratike, të hedhë një hap përpara dhe t’i japë hov të gjitha reformave.

LSI pasi analizoi situatën politike në vend, vlerëson se situata në politikë ëhë tejet e tensionuar, reforma zgjedhore dhe reforma në drejtësi janë bllokuar, dhe konstatojnë një rënie të theksuar të besimit të qytetarëve te politika. Politika konfliktuale po dominon situatën në vend. Dialogu është i domosdoshëm. Çdo vonesë e çon vendin në drejtime të panjohura, dhe pasoja të paverifikueshme. Rama dhe Basha duhet të heqin dorë nga qëndrimet përjashtuese dhe konfliktuale. Vlerësojnë përpjekjen e Idrizit për dialog dhe zgjidhje të krizës. Vendi në këtë kohë ka nevojë për një zgjidhje. Duhet të garantohet mos përfshirja e administratës në fushatë. Çdo përpjekje për financimeve kriminale dhe të paligjshme të zgjedhjeve nuk do pranohet.