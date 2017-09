Pak ditë më parë, nëpunësit morën një letër nga Drejtoresha e Departamentit të Administrues Publike Albana Koçiu, ku njoftoheshin nominalisht, se për shkak të ndryshimeve në kabinetin qeveritar, do të ketë lëvizje apo shkurtime në funksionet dhe strukturat e ministrive. Zëvendëskryeministrja Senida Mesi ka sqaruar se cilët do të preken nga reforma.

“Përfitoj nga rasti që të siguroj çdo nëpunës të Administratës, të cilët me korrektësi dhe profesionalizëm kryejnë detyrën kundrejt qytetarëve, se qeveria është e angazhuar për t’i mbështetur dhe promovuar më tej ata. Në të njëjtën kohë, ne do të modernizojmë shërbimet, lehtësojmë punën e tyre dhe do të ulim burokracinë për qytetarët tanë në të gjitha pikat ku shteti u shërben atyre.”