Ne keto moment është mbledhur byroja e parlamentit per te shqyrtuar kërkesën e Partisë Socialiste per te përjashtuar 10 dite demokratin Flamur Noka nga parlamenti.

Deputetet e PS kërkuan përjashtimin e Flamur Nokes, pasi ai refuzoi te zbatoje urdhrin e kryetarit te parlamentit per te dale nga ambientet e seancës plenare.

Kjo është hera e pare ne ketë legjislature qe byroja mblidhet per te përjashtuar nje deputet nga parlamenti, pasi deri me tani vendimet janë dhene nga kreu i kuvendit Ruci vetëm per përjashtim nga seanca plenare.