Parlamenti francez ka miratuar një ligj kundër terrorizmit, i cili u jep autoriteteve vendase me shumë kompetenca për të kontrolluar shtëpitë e të dyshuarve, si dhe për të kufizuar lëvizjet e tyre.

Ky ligj do të zëvendësojë gjendjen e jashtëzakonshme, e cila përfundon më 1 nëntor dhe është shtyre 6 here për shkak te kërcënimeve nga sulmet e vazhdueshme. Zyrtarët e lartë do të lejohen të mbyllin vendet e adhurimit deri në gjashtë muaj, nëse ata mendojnë se predikuesit kanë nxitur sulme terroriste.