Ministri izraelit i Mbrojtjes, Avigdor Lieberman u shpreh sot se është “100 për qind” i sigurt se presidenti sirian, Bashar al Asad ka dhënë drejtpërdrejtë urdhërin për sulmin kimik të dyshuar që ka shkaktuar të paktën 86 të vdekur.

Sulmi u zhvilluar me urdhër të drejtpërdrejtë dhe të paramenduar të presidentit sirian Bashar al Asad, me avionë sirianë. Këtë e them 100 për qind i sigurit”, deklaroi Lieberman për të përditshmen izraelite “Yediot Aharonot”.

Por ai nuk ka saktësuar se mbi çfarë provash bazonte sigurinë e tij.

Ministri kritikoi gjithashtu mosreagimin e komunitetit ndërkombëtar, duke vlerësuar se reagimi i tij është “zero” dhe thkesoi se nuk e dinte nëse Rusia, aleate e regjimit të Asadit ishte e implikuar në këtë sulm kimik.