Lady Gaga është e fejuar me Christian Carino, agjentin e saj, raporton Us Weekly. Një burim i tha faqes se çifti u angazhua fshehurazi gjatë verës. (thashethemet qarkulluan në fund të verës se të dy u fejuan.) Dyshja nuk i është përgjigjur publikisht raporteve të fejesës së tyre. A do jetë ky lajm I vërtetë?!