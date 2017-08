Më heret, Kylie deklaroi se nëse nuk do të ishte motra e Kendall, kurrsesi nuk do të ishin mikesha me njëra tjetrën, për shkak të diferencave mes njëra tjetrës.

Por gjatë episodit të “Life of Kylie”, ajo tregoi se marrëdhënie mes tyre është si çdo marrëdhënie që mund të kenë motrat. Ato ndajnë gjithçka me njëra tjetrën, madje edhe të brendshmet.

‘Sa herë që Kendall vjen e më thotë: ‘Më duhet një palë rroba.’Unë e lë të marrë çfarë të dojë në garderobën time” – u shpreh Jenner.

Por Kendall nuk është aq bujare. Ajo kurrsesi nuk pranon t’i ndajë rrobat me motrat e saj.

“Kur unë shkoj te Kendall dhe i them që më duhen një palë rroba, ajo zgjedh ato që janë më të pa rehatshme, më të shëmtuarat dhe m’i jep. Dhe i them: Ok, je kaq bujare”, tregon Kylie.