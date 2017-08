Medoemos nuk është e lehtë të jesh në krye të një shteti. Në syrin e kameras, duhet të shfaqesh gjithmonë i kujdesshëm, e perfekt. Por mesa duket, presidenti francez Emmanuel Macro e ka tepruar pak me shpenzimet në lidhje me make up.

Revista franceze ‘Le Point’ shkruan se presidenti ka shpenzuar plot 26.000 euro në tre muajt e parë, në krye të detyrës. Artistja e make-up, e quajtur Natacha M, ka faturuar 2 herë presidentin. Herën e parë me 10.000 euro dhe herën e dytë me 16.000 euro që nga inagurimi i tij.

Sigurisht që shtetasit francez, nuk janë të lumtur që taksat e tyre shkojnë në perfeksionimin e fytyrës së presidentit.

Por nuk është hera e parë që një president, përflitet për të tilla abuzime në Francë.

François Hollande thuhet se ka paguar 30,000 euro ndërsa Nicolas Sarkozy ka paguar 24.000 euro.