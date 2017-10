Gjykata Kushtetuese ka shqyrtuar kërkesën ankimore të Shoqatës së Gjyqtarëve, që vlerësojnë si antikushtetues ligjin për Vettingun.

Përfaqësuesi i Shoqatës se Gjyqtareve mbrojti qëndrimin se vettingu bie ndesh me ligjin themeltar te shtetit, deri kur gjyqtaret sipas tij paragjykohen per lidhje te mundshme me krimin. Ne seancën dëgjimore, përfaqësuesja e Kuvendit, deputetja Vasilika Hysi, hodhi poshtë kërkesën per shpallje si antikushtetues te Vettingut. Sipas saj, çdo gjykatës do kalojë përmes një filtri të imët kontrolli.

Shoqata Kombëtarë e Gjyqtarëve dhe Unioni i Gjyqtarëve në padinë e depozituar në Kushtetuese atakojnë tre ligje, Vettingun, statusin dhe organet e qeverisjes vendore. Gjyqtarët mendojnë se ka shkelje kushtetuese, të cilat lidhen me vlerësimin e pasurisë së tyre, anës profesionale si dhe ecurisë së karrierë.