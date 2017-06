Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, ka thënë se do të largohet nga koalicioni nëse LDK-ja po mendon të bëhet pjesë e ndonjë koalicioni qeveritar.

Ajo ka bërë të ditur qëndrimet e Alternativës, e cila, sipas Kusarit, do të ketë të paktën dy vende në Kuvend, në lidhje me koalicionet që mund ta bëjnë LDK-në pjesë të qeverisë.

Kusari ka treguar se do të jetë në çdo formë së bashku me LDK-në, përvec në rast se kjo e fundit vendos të formojë koalicion me PDK-në në qeveri.

Ajo bën të ditur se diçka e tillë do ta prishte marrëveshjen parazgjedhore LDK-Alternativa.