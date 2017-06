Zëvendëskryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi, deklaroi gjatë prezantimit të kandidatëve për deputetë në Qarkun Lezhë, se partia që përfaqëson, është e vetmja forcë politike që do të qeverisë me përulësi, duke i dhënë fund tiranisë dhe oligarkisë që u tentua të vendosej në Shqipërisë.

“Kjo është një tirani që oligarkia ka kërkuar ta vendos në Lezhë dhe në të gjithë Shqipërinë. LSI është e vetmja forcë politike e cila me drejtimin e saj të ri do të jetë një parti që do të qeverisi me përulësi, me dashuri, me respekt për të gjithë qytetarët, fshatarët, katundarët, malësorët kudo ku janë në Shqipëri.”