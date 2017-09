Kim Kardashian, nuk na habiti aspak me veshjen e saj. Natyrisht, ajo bën gjithçka për të tërhequr vëmëndjen e të gjithëve.

Ylli I “Keeping Up With the Kardashian”, kishte zgjedhur të vishte geta të tejdukshme, në eventin e “Fashion Media Aëards në New York”.

36 vjeçare nuk I la vend imagjinatës, teksa ekspozonte të mbathjet për të gjithë publikun, duke rrëmbyer për veten e saj vëmendjen e natës së mbrëmshme.