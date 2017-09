Kim Kardashian dhe Kanye West, do të mirëpresin fëmijën e tyre të tretë, nje vajze, në muajin janar përmes një nëne surrogate.

Ata gjithmonë dëshironin të bëheshin sërish prindër, por një shtatzani e tretë do ta vinte në rrezik serioz jetën e Yllit të “Keeping up with the Kardashian”.

Kanye dhe Kim, kanë paguar nënën që do të mbajë fëmijën e tretë të tyre, me një shumë $ 113.850 mijë dollarësh.

Kanye dhe Kim, kanë edhe një vajzë katër vjeç North si dhe djalin dy vjeçar Saint West.