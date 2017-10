Këshilli i Europes ka miratuar raportin per zgjedhjet e 25 qershorit ku vlerëson se te drejtat themelore u respektuan e kandidatet ishin te lire te bënin fushate.

Raporti prej 18 faqesh thekson se dita e zgjedhjeve ishte e qete e pa incidente serioze duke përmendur edhe statistikat e misionit te ODIHR per votimin dhe procesin e numërimit. Por ashtu si ODIHR, edhe Keshilli i Europes ve ne dukje shqetësimin e partive politike ne Shqipëri per fenomenin e blerjes se votës.

“Delegacioni i Asamblesë Parlamentare u informua nga shumë njerëz, përfshi edhe përfaqësues të partive politike për problemet gjatë fushatës elektorale, në veçanti shitblerja e votës, presioni mbi votuesit, në mënyrë specifike mbi nëpunësit civilë, dhe keqpërdorimi i burimeve shtetërore. Delegacioni i Asamblesë dënon ashpër praktika të tilla dhe i bën thirrje autoriteteve në Shqipëri të marrin të gjitha masat e nevojshme për t’i dhënë fund këtyre parregullsive.”

Diskutimi i këtij raporti u shfrytëzua nga socialistet dhe demokratet per te çuar ne Strasburg këndvështrimet e ndryshme per procesin e 25 qershorit. Socialisti Ervin Bushati ne cilësinë e Kryetarit te Delegacionit te Shqipërisë theksoi se zhvillimi i zgjedhjeve demokratike ishte në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR.

“Zgjedhjet e këtij viti lanë pas situatën kontradiktore, procesi i administrimit të zgjedhjeve është përmirësuar, ankimimet u mbyllën në një kohë të shkurtër duke mos vonuar procesin e numërimit dhe rezultatin e zgjedhjeve. Shqetësimi ynë i vazhdueshëm ka qene të arrijmë zhvillimin demokratik të Shqipërisë në përputhje me axhendën e integrimit evropian, dhe në këtë pike u përpoqëm të superojmë situatën e tensionuar parazgjedhore përmes marrëveshjes politike me opozitën.”

Por përfaqësuesi i opozitës Tritan Shehu lëshoi akuza te ashpra per blerjen e votave.

“Shitblerja e votës dhe presioni jane kryer ne bashkëpunim me nje rrjet te gjere kriminal qe kontrollon kultivimin dhe trafikun e kanabisit, si dhe te drogave te tjera te forta. Qeveria socialiste nuk ka vullnet per te zhvilluar zgjedhje me standarde sepse nuk do te fitonte ne kushtet e korrupsionit, kriminalitetit dhe trafiqeve ‎galopante te drogës.”

Rekomandimet e Këshillit te Europes dhe kryesisht rekomandimet e ODIHR do te jene ne fokus te punës se komisionit per reformën zgjedhore qe do te ngrihet te enjten ne parlament.