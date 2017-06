Khloe Kardashian dhe Tristan Thompson duan të kenë një femije së bashku.

Në finalen e sezonit të “Keeping Up With the Kardashian’s”, Khloe zbuloi se është plotësisht e shëndetshme e mund të ketë një fëmijë, pavarësisht problemeve të shtatzanisë që ajo pati kur ishte e martuar me Lamar Odom.