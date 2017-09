Burat Ozçivit, po bëhet gati për suksesin e tij të rradhës.

Aktori u bë i dashur për publikun, në rolin e tij si Kemal, në serialin që transmetohet nga e hëna në të premten në Vizion Plus në orën 20.00 “Dashuri e Pafund”.

Sipas mediave turke, aktori turk ka firmosur kontratë me sheikun nga Dubai, El Maktum. Ky I fundit, kërkon të zgjerojë kompaninë e tij edhe në New York. Burak do të jetë pjesë e një reklamë, ku do të marë pjesë edhe ish-futbollisti angel David Bechkam.

Për reklamimin e këtij projekti në Stamboll dhe në lindjen e Mesme, Burak Ozçivit fitoi më shumë se 5 milionë lira turke.