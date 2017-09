Kim Kardashian duket se ende nuk e beson faktin, që Jennifer Lawrence është fansja e numër një e TV show-t “Keeping up with the Kardashian”.

Fituesja e çmimit Oscar Jennifer Lawrence, shprehu gjithë dashurinë e saj për klanin KARDASHIAN.

Ylli i filmit “Hunger Games” tregoi sesi TV show e ndihmoi aktoren, të kapërcente traumën e xhirimit të skenave të tmerrshme në filmin e saj të ri “Mother”. Madje, ekipi i xhirimit kishte krijuar një tendë me foto nga Tv Show “Keeping Up with the Kardashian”, që Jennifer të ndihej më mirë.

Por e gjithë kjo deklaratë, ka kapur në surprizë Kim Kardashian. Ajo ka shpërndarë një pjesë të intervistës në Snapchat, ku shkruan: “Zot i madh. A është kjo e vërtetë?”