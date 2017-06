Alex Rodrigues është përshkruar si një mashkull tradhëtar, që pëlqen marrëdhënien seksuale treshe, treguar kjo nga një grua e cila pretendon se ka qënë me lojtarin e bejsbollit disa here, 6-shtë vitet e fundit.

Në një intervistë me “National Enquirer”, Lauren Hunter ka folur për marrëdhënien e saj me Alex dhe pretendon se ai e tradhton vazhdimisht të dashurën e tij Jennifer Lopez.

“Unë nuk mendoj se ai është seksualisht i tërhequr nga ajo. Në krevat me J.LO, ai ndoshta më ka mua në mendje”, – tregon Lauren Hunter.

“Ai dëshiron që unë të vesh gjithmonë taka, të brendshme seksi, të vishem si një vajzë kolegji. Të gjithë gjërat që bëj me atë, nuk i bëj me askënd tjetër”.

Hunter, e cila është nëna e dy fëmijëve, ka thënë se ka nisur të ketë marrëdhënien seksuale me Rodriguez në vitin 2011, pasi të dy u takuam në “Equinox” në West Hollywood. “Jennifer do të shokohet”, – ka thënë Hunter. “Ajo do të jetë idiote të besojë se ai është besnik”, – vijon më tej Hunter.