Një sasi hashashi është gjetur e hedhur ne periferi te qytetit te Korçës. Mësohet se lënda narkotike mbi 50 kilogram, është e dëmtuar, ndaj persona ende te paidentifikuar e kane lëne atë ne këmbët e një ure ne dalje te qytetit, ne rrugën qe te çon drejt Moravës.

Hashashi është gjetur nga kalimtare te rastit, te cilët kane njoftuar policinë. Pas këqyrjes se saj, autoritete policore thane se lënda narkotike ishte prodhim i vjetër dhe për ketë arsye e kane hedhur.

Policia po punon per kapjen e poseduesit te lendes narkotike, ndërsa po vijojnë hetimet per gjetjen e sasive te tjera me kanabis përreth kësaj zone.