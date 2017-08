Harrojini sulmet terroristë në Londër! Trendi më i ri për ti shkatërruar jetën dikujt, është acid në fytyrë. Policia britanike ka paralajmëruar të gjithë shtetasit që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, të kenë kujdes, sidomos këtë fundjavë.

Edhe ylli i Big Brother në Angli, Chloe Khan ka anulluar daljen e saj në karnavalet që do të mbahen në Notting Hill, pas kërcënimeve të shumta që ka marrë.

Ylli i Reality Show-t më të ndjekur në Britani, rrëfen se ndjehet e frikësuar.

‘Dëshiroja shumë të shkoja në karnavale por kam frikë se dikush do të më hedhë acid në fytyrë. Dikush shkroi në twitter, se do të ketë djem që do të hedhin acid vajzave. E më pas dikush më shkoi mesazh se edhe unë isha e targetuar, këtë fundjavë’ – është shprehur Chloe.