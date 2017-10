Pas arrestimit ne Itali, grupi i Habilajve ka ezauruar tentativën e parë për rivlerësim të masës së arrestit. Në Gjykatën e Katanias, mbrojtja ka kërkuar lirimin e Moisi Habilaj, Meridan Sulajt dhe Fatmir Minajt, pas mohimit të akuzave për trafik ndërkombëtar narkotikësh, por edhe mungesës së provave.

Nga ana tjetër sipas mbrojtjes, dosja për këtë organizatë është shumë voluminoze dhe ka mijëra faqe brenda saj, prandaj do të duhet kohë për njohjen me materialin. Ndërsa Prokuroria e Katanias kërkoi që të konfirmohet urdhri për mbajtjen e tyre në burg. Lidhur me kërkesën e mbrojtjes, Gjykata e Katanias pritet të japë vendimin brenda 48 orëve.