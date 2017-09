Dafina Zeqiri prej disa kohësh është në një lidhje dashurie me domenikanin Jose. Ky është një lajm që tashmë e dini.

Por ajo që nuk dini, është se gjërat po bëhen tejet serioze. Së fundi, Daffy ka postuar në rrjetet sociale, vjehrrën e saj.

Këngëtarja e hitit “Four Season”, po darkon me nënën e të dashurit të saj. Mesa duket, marrëdhëniet janë shumë të mira, mes tyre. Epo kot nuk thonë, mirë me vjehrrën, mirë me burrin.

Meqë dasmat, kanë pushtuar këtë vit, epo në kokën e Dafina Zeqirit.