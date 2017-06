Kryerepublikani Fatmir Mediu është ndalur ne Kamez, ku kërkoi votën për Partine Demokratike. Ai i ka prezantuar programin e opozitës qe ka prioritet shtresat ne nevojë.

Ndërsa kreu Social Demokrateve, Skënder Gjinushi bisedoi me banoret e Bathores, duke iu thëne se te gjitha votat per PSD do jene ne funksion të së majtës.

Ben Blushi ndërkohe ka vijuar takimet ne Korçe, ku ka dëgjuar nga afer problemet e qytetareve dhe u ka kërkuar të votojnë për LIBRA-n. Sipas tij ajo është e vetmja parti e do të mbrojë qytetaret nga krimi dhe korrupsioni.

Blushi apeloi për ndryshim ne 25 qershor, qe sipas tij nuk mund te vije nga forcat tradicionale.