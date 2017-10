Pas vendimit të Policisë së Shtetit për shkarkimin e drejtuesve të drejtorisë së Policisë në Elbasan, kryeministri Edi Rama ka ritheksuar qëndrimin se kushdo që është përzier me çorbën e krimit, por edhe kush nuk ka kurajo të përballet me të, nuk ka vend nën uniformën e Policisë së Shtetit. Në mesazhin e publikuar në Facebook, Rama cilëson si të turpshëm qëndrimet e opozitës.

Shefi i qeverisë këmbëngul në prioritetin e qeverisë që drejton, luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës.

“‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë, të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptarët për budallenj dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet, punë, mirëqenie. Me mandatin e 25 qershorit, ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale, po edhe korrupsionit në tërësi, atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias, s’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin, ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi. ‪Këtu jemi dhe do të shohim. Ditë për ditë.”