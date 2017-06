Një muaj nga zgjedhjet presidenciale, francezet iu drejtuan sërish kutive të votimit për të zgjedhur parlamentin e ri. Presidenti Emmanuel Macron shpreson që partia e tij e djathtë “La Republique en Marche” të sigurojë shumicën e 577 vendeve. Një tjetër fitore e tij do të linte mënjanë republikanët dhe socialistët që kanë dominuar skenën politike franceze. Ajo do t’i nevojitej 39-vjecarit për të zbatuar reformat që ka premtuar për Francën.

Ne një pjese te qyteteve votimet janë mbyllur, ndërsa ne ato te mëdha do te vazhdojnë deri ne orën 20,00, kur priten edhe exit pollet e para. Kjo e diel shënoi raundin e parë, ndërsa i dyti mbahet pas nje jave. Kandidatët që sigurojnë mbi 50 përqind të votave marrin një vend në parlament, ndërsa ata që do të marrin 12,5 përqind të votave do të garojnë në raundin e dytë. Pjesëmarrja ne zgjedhje ka pësuar rënie duke shënuar rreth 41 perqind nga 49 përqind qe ishte ne zgjedhjet e 2012.

Sondazhet tregojnë se partia e Macron do të fitojë 30 përqind të votave dhe do të pasohet nga Republikanët e djathtë me 20 përqind dhe Fronti Kombëtar me 17 përqind. Megjithatë, liderja e se djathtës ekstreme, Marinë Le Pen synon të marrë votat e zgjedhësve që nuk mbështesin më dy forcat fituese tradicionale.

Zgjedhjet janë mbajtur masa të larta sigurie pas serisë se sulmeve terroriste, që kanë goditur edhe Francën, ndërsa janë angazhuar në patrullime 50 mijë policë.