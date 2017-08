Fansat e Beyonces kanë akuzuar Taylor Swift, se ka kopjuar videoklipin e këngës historike te Beyonces, Lemonade.

Pasi Taylor Swift publikoi një pjesë të këngës së saj më të re me titull ‘Look What You made Me Do’, mori një lumë komentesh negative, ku kritikohej se kishte shumë ngjashmëri si në video ashtu edhe në performancë, me këngën e mbretëreshës së muzikës B.

‘Taylor Swift, do të bëhet Beyonce. Sa keq, shumë fallso’ – shkroi njëri nga fansat.

Por dhe fansat e këngëtares Swift, janë zhgënyer nga perfomancat e kësaj të fundit: ‘Nuk jemi të kënaqur. Kërkojmë të shohim Taylor Swift, siç ka qënë dikur. Nuk duam një kopje.’