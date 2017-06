Ajo ju bashkua Rita Orës dhe armatës së vërtetë të yjeve, për të regjistruar vargje të këngës “Bridge Under Troubled Water”, në homazh të tragjedisë së kullës Grenfell.

Dua Lipa dukej si një këngëtare e kategorisë së parë edhe në premierën e “Baby Driver”, në Londër gjatë ditës së djeshme. Këngëtarja me origjinë shqiptare dukej thjesht fantastike si një “lady in pink”, ose me fjalë të tjera “zonjushë e veshur në rozë”.

Shumë tërheqëse me lëkurën e ekspozuar, për të mos folur më pas për muskujt shumë të tonifikuar të barkut të saj. Kush e njihte këtë anë të Dua Lipës? Ne jo, por jemi shumë të kënaqur që e zbuluam.