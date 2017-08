Në hapat e saj të karrierës, Dua Lipa u shpreh se do të ishte magjike nëse do të arrinte famën e Rita Orës. Dua, asokohe, 19 vjeç, e shikonte si ëndërr nëse do të bashkëpunonte një ditë me Orën.

Por si ka ndryshuar situata sot?

Dua Lipa ka kapërcyer të gjitha klasifikimet duke u renditur në vendin e parë në Britaninë e Madhe. Ndërsa kujtojmë se në vend të parë të këtyre klasifikimeve qëndronte Rita, me këngët e saj si ‘I will never let you down’ apo ‘Poisen’.

Së fundmi, Rita nxorri këngën ‘Your Song’ por nuk pati bujën e Dua Lipës, me këngën ‘New Rules’.



Por ceremonia e ndarjes së çmimeve “BBC Radio 1 Teen Awards”, do ti bëjë bashkë dy vajzat me origjine nga Kosova, në një skenë!

Le te presim, deri me 22 tetor 2017!