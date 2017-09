Policia e Tiranës arrestoi dy persona për djegien e arkives së planifikimit të territorit. Në pranga ranë Skënder Hysa 62 vjeç dhe Sokol Hamitaj 42. Dy të arrestuarit ishin roje të objektit ndërsa sipas policisë ata kanë shpërdoruar detyrën.

Flakët ranë rreth orës 4:30 te mëngjesit te se enjtes në katin e katërt të godinës. Menjëherë pas konstatimit te zjarrit eshte njoftuar shërbimi zjarrfikës, i cili arriti te shuaje zjarrin per 15 minuta. Ende nuk dihet se cili qe shkaku i rënies se zjarrit.

E kontaktuar nga Vizion Plus drejtoresha e Agjencisë se Planifikimit te Territorit, Adelina Greca, shprehet se nuk ka asnje informacion per demet qe jane shkaktuar nga renia e zjarrit, dhe se pritet akt ekspertimi i policisë per te arritur ne nje konkluzion te qarte per situatën.

Ndërkohe ekspertet e policisë se kryeqytetit po hetojnë per te zbuluar nese zjarri ka qene i qëllimshëm apo aksidental. Arkiva e planifikimit te territorit e cila ndodhet ne katin e katert, te ndërtesës ku gjendet agjencia e kthimit te pronave.